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    У світі

    Коронавірус вже забрав життя понад 900 людей

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    Більшість смертей, 871, зафіксовані у китайській провінції Хубей - Коронавірус вже забрав життя понад 900 людей
    Більшість смертей, 871, зафіксовані у китайській провінції Хубей

    Кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась майже на 100

    Жертвами китайського коронавірусу стали вже 907 людей, успішно побороли захворювання 3246 особи.

    Про це йдеться на карті поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

    Зазначається, що більшість смертей, 871, зафіксовані у провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби.

    Підтверджених випадків зараження вже 40 216. Таким чином, кількість померлих від коронавірусу за одну добу збільшилась майже на 100 осіб. 

    Напередодні ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

    Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

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