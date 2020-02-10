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    У світі

    Епідемія коронавірусу: ВООЗ відправила в Китай групу експертів

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    Епідемія коронавірусу: ВООЗ відправила в Китай групу експертів

    У Китай відправилася передова група міжнародної експертної місії ВООЗ

    Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відправила в Китай передову група експертів через епідемію смертельного коронавірусу 2019nCov.

    Про це в Twitter повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «Ми провели в Китай членів передової групи міжнародної експертної місії ВООЗ з коронавірусу 2019nCov», – написав він ввечері 9 лютого.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    Американський уряд оголосив про готовність виділити до $100 млн Китаю та іншим країнам для боротьби з поширенням нового коронавірусу.

    Нагадаємо, 9 лютого у МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess.

    Українець перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. 

    За даними на 9 лютого, кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих.

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

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