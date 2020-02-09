У МЗС підтвердили випадок зараження українця коронавірусом на лайнері Diamond Princess



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Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера – МЗС

Наразі підтверджено інформацію про одного інфікованого громадянина України на круїзному лайнері Diamond Princess, що знаходиться біля берегів Японії.

Про це повідомив Сергій Погорельцев, директор департаменту консульської служби МЗС України у коментарі журналісту УНН.

«Є один інфікований громадянин України, член екіпажу круїзного лайнера, що знаходиться на рейді біля берегів Японії. Особу встановлено. Розміщено в лікарні. Стан задовільний. Із шпиталізованим підтримується зв’язок. Ситуація на контролі Міністра закордонних справ та Посольства України в Японії», – повідомив Погорельцев.

Зазначається, що українцю надається кваліфікована медична допомога, зараз хворий «почувається нормально».

Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я, праці і добробуту Японії у неділю, 9 лютого, підтвердило шість нових випадків зараження коронавірусом. Серед перебуваючих на борту карантинного круїзного судна Diamond Princess, які заразилися – громадяни України, Філіппін і США.

За даними видання NHK, зараженим українцем є 20-річний член екіпажу судна.

На борту Diamond Princess знаходяться близько 3,7 тис. людей з понад 50 країн. Загальна кількість заражених на лайнері зараз становить 70 осіб.

Судно вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявлений новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою для проведення медичного огляду всіх, хто знаходиться на борту. На судні оголошено двотижневий карантин, який триватиме до 19 лютого.

За даними на 9 лютого кількість заражених коронавірусів в Китаї перевищило 37 тисяч осіб, померли 811 хворих. Згідно моніторинговим даними проекту університету Джонса Хопкінса, всього в світі заразилося 37,5 тисячі осіб, вилікувалися від вірусу близько 2,6 тисячі хворих.

За даними South China Morning Post, на материковому Китаї епідемія забрала життя 803 людей, і ще двох– за межами країни.

Загальна кількість зараження в провінції сягнула 27 тис. 100 осіб, на материковому Китаї – 36 тис. 693, у світі в цілому – 37 тис. 045 осіб.

Напередодні ЗМІ повідомили, що громадянин США помер від коронавіруса в Ухані.

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