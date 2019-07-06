Папа Франциск розповів, що молитов та обрядів його навчив єпископ з України



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Фото: risu.org.ua

Папа додав, що кожного ранку та кожного вечора молиться до ікони Богородиці, яку предстоятель УГКЦ Святослав подарував йому, від’їжджаючи з Буенос-Айреса

На початку дводенної зустрічі з керівництвом Української греко-католицької церкви голова Римської курії розповів про те, яке місце Україна займає в його серці. Про це він заявив у п'ятницю, 5 липня 2019 року, пише Релігійно-інформаційна служба України.

«Ношу вас (українців, - ред.) у своєму серці та молюся за вас, дорогі браття українці. І звіряюся вам, що іноді, роблю це за допомогою молитов, які пам’ятаю і яких навчився від владики Степана Чміля, тодішнього священника-салезіянина; він навчив їх мене, дванадцятирічного, 1949 року, і в нього я навчився прислуговувати під час Божественної Літургії, молячись з ним тричі на тиждень. Дякую вам за вашу вірність Господеві та наступникові святого Петра, за яку протягом історії часто довелося заплатити високу ціну», - промовив Понтифік і повідомив, що зі зворушенням прочитав книгу «Переслідувані за правду. Українські греко-католики в умовах тоталітарних режимів ХХ ст.».

Папа додав, що кожного ранку та кожного вечора молиться до ікони Богородиці, яку предстоятель УГКЦ Святослав подарував йому, від’їжджаючи з Буенос-Айреса.

Папа Римський заявив, що Україну поранено «гібридним» конфліктом, у який також намагаються втягнути релігійний аспект. «Україна тривалий час переживає важку і делікатну ситуацію: більше п'яти років вона поранена конфліктом, який багато хто називає «гібридним» і який складається з військових дій, у яких відповідальні маскуються; конфліктом, у якому слабкі і маленькі платять найвищу ціну; конфліктом, обтяженим пропагандистськими фальсифікаціями і різнорідними маніпуляціями, а також спробами втягнути релігійний аспект», - сказав Папа Франциск.