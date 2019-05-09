Папа Римський наказав священикам повідомляти про сексуальні домагання



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Католицькі єпархії повинні створити систему, яка дозволить анонімно повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань

Папа Римський Франциск зобов’язав усіх католицьких священиків повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань і спроби приховати такі факти.

Про це йдеться у повідомленні Святого престолу.

«Злочини, пов'язані з сексуальним насильством, ображають нашого Господа, наносять фізичну, психологічну і духовну шкоду жертвам і завдають шкоди спільноті віруючих», — наголошується в указі.

Згідно з розпорядженням Папи, до червня 2020 року католицькі єпархії у всьому світі повинні створити систему, яка дозволить анонімно повідомляти у Ватикан про випадки сексуальних домагань.

Зокрема йдеться про виробництво, зберігання і розповсюдження дитячої порнографії, примус «до дій сексуального характеру, педофілію. Також Ватикан вимагає повідомляти про випадки приховування інформації про подібні випадки.

Указ понтифіка також закликає священиків повідомляти про випадки сексуальних домагань, що відбулися до появи самого документа.

Водночас у цьому указі, який набуде чинності 1 червня 2019 року, не йдеться про зобов’язання священиків повідомляти органам влади про домагання.