Папа Римський Павло VI стане святим в цьому році
- Сьогодні, 07:53
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Папа Римський Павло VI буде канонізований в цьому році
Папа Римський Павло VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, буде канонізований в цьому році.
Про це повідомляє агентство Catholic News Agency.
Про це заявив Папа Римський Франциск на зустрічі зі священиками Римської єпархії в Базиліці Сан-Джованні-ін-Латерано.
«Павло VI стане святим в цьому році», – наводить його слова агентство.
Понтифік нагадав, що раніше їм були оголошені святими двоє інших первосвящеників – Іоанн XXIII і Іоанн Павло II.
«На черзі Бенедикт і я. Моліться за нас!», – пожартував він.