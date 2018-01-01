Папа Римський Павло VI стане святим в цьому році

Папа Римський Павло VI буде канонізований в цьому році

Папа Римський Павло VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, буде канонізований в цьому році. Про це повідомляє агентство Catholic News Agency. Про це заявив Папа Римський Франциск на зустрічі зі священиками Римської єпархії в Базиліці Сан-Джованні-ін-Латерано. «Павло VI стане святим в цьому році», – наводить



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Папа Римський Павло VI буде канонізований в цьому році

Папа Римський Павло VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, буде канонізований в цьому році.

Про це повідомляє агентство Catholic News Agency.

Про це заявив Папа Римський Франциск на зустрічі зі священиками Римської єпархії в Базиліці Сан-Джованні-ін-Латерано.

«Павло VI стане святим в цьому році», – наводить його слова агентство.

Понтифік нагадав, що раніше їм були оголошені святими двоє інших первосвящеників – Іоанн XXIII і Іоанн Павло II.

«На черзі Бенедикт і я. Моліться за нас!», – пожартував він.