  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Папа Римський Павло VI стане святим в цьому році

    Папа Римський Павло VI буде канонізований в цьому році
    Папа Римський Павло VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, буде канонізований в цьому році. Про це повідомляє агентство Catholic News Agency.  Про це заявив Папа Римський Франциск на зустрічі зі священиками Римської єпархії в Базиліці Сан-Джованні-ін-Латерано. «Павло VI стане святим в цьому році», – наводить
    • Сьогодні, 07:53
    • Розсилка

    Папа Римський Павло VI буде канонізований в цьому році

    Папа Римський Павло VI, який займав Святий престол з 1963 по 1978 рік, буде канонізований в цьому році.

    Про це повідомляє агентство Catholic News Agency. 

    Про це заявив Папа Римський Франциск на зустрічі зі священиками Римської єпархії в Базиліці Сан-Джованні-ін-Латерано.

    «Павло VI стане святим в цьому році», – наводить його слова агентство.

    Понтифік нагадав, що раніше їм були оголошені святими двоє інших первосвящеників – Іоанн XXIII і Іоанн Павло II.

    «На черзі Бенедикт і я. Моліться за нас!», – пожартував він. 

    Папа Римський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ