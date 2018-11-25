Папа Римський помолився за жертв Голодомору в Україні
-
Розсилка
Під час недільного звернення до вірян Папа Франциск згадав і Україну
Папа Римський Франциск 25 листопада, під час недільного звернення до вірян, згадав про жертв Голодомору 1932-1933 років.
Про це передає Голос Америки.
«Голодомор - жахливий голод, спровокований радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Нехай рани минулого стануть для усіх закликом до того, щоби такі трагедії більше не повторювалися. Давайте помолимося за цю дорогу країну і за мир, якого вони так прагнуть», - сказав понтифік під час звернення до вірян на площі Святого Петра у Ватикані.
Нагадаємо, 24 листопада в Україні відзначали 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років.
24 листопада 2018 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей. У Києві відбулася панахида за жертвами.
Раніше державний департамент США підтримав Україну, вшанувавши пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.
Українське посольство у США також приєдналося до Міжнародної акції «Запалімо свічку пам’яті», присвячену 85-м роковинам Голодомору в Україні.
Дипломати запалили свічки у Вашингтоні біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
Перші особи держави та іноземні делегати вшанували пам’ять жертв Голодомору (фоторепортаж)