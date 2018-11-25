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    Папа Римський помолився за жертв Голодомору в Україні

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    Під час недільного звернення до вірян Папа Франциск згадав і Україну

    Папа Римський Франциск 25 листопада, під час недільного звернення до вірян, згадав про жертв Голодомору 1932-1933 років.

    Про це передає Голос Америки.

    «Голодомор - жахливий голод, спровокований радянським режимом, який спричинив мільйони жертв. Нехай рани минулого стануть для усіх закликом до того, щоби такі трагедії більше не повторювалися. Давайте помолимося за цю дорогу країну і за мир, якого вони так прагнуть», - сказав понтифік під час звернення до вірян на площі Святого Петра у Ватикані.

    Нагадаємо, 24 листопада в Україні відзначали 85-ту річницю Голодомору 1932-1933 років.

    24 листопада 2018 року в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років, унаслідок якого загинули близько чотирьох мільйонів людей. У Києві відбулася панахида за жертвами.

    Раніше державний департамент США підтримав Україну, вшанувавши пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

    Українське посольство у США також приєдналося до Міжнародної акції «Запалімо свічку пам’яті», присвячену 85-м роковинам Голодомору в Україні.

    Дипломати запалили свічки у Вашингтоні біля Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

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    Папа Римський
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