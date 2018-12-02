Папа Римський занепокоєний проблемою гомосексуалізму серед духовенства



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Понтифік закликав духовенство дотримуватися обітниці безшлюбності

Папа Римський Франциск заявив, що гомосексуалізм серед духовенства є «серйозним питанням», яке «турбує» його.

Про це Папа заявив в інтерв'ю іспанському місіонерському священику, цитати з інтерв'ю оприлюднила італійська газета Corriere della Sera.

Понтифік вважає, що гомосексуалізм є «модним», водночас закликав духовенство дотримуватися обітниці безшлюбності.

На думку Папи, церква повинна бути «вимогливою» при виборі кандидатів у священники.

«Питання гомосексуалізму дуже серйозне», — сказав Папа, додавши, що ті, хто відповідає за підготовку духовенства, повинні переконатися, що кандидати «емоційно зрілі».

«З цієї причини церква закликає, аби люди з цієї тенденцією не займались богослужіннями і не йшли у священне життя», — сказав Папа.

Це також стосується жінок, які хотіли стати монахинями, додав Франциск.