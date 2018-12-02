  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Папа Римський занепокоєний проблемою гомосексуалізму серед духовенства

    • Розсилка
    Папа Римський занепокоєний проблемою гомосексуалізму серед духовенства

    Понтифік закликав духовенство дотримуватися обітниці безшлюбності

    Папа Римський Франциск заявив, що гомосексуалізм серед духовенства є «серйозним питанням», яке «турбує» його.

    Про це Папа заявив в інтерв'ю іспанському місіонерському священику, цитати з інтерв'ю оприлюднила італійська газета Corriere della Sera.

    Понтифік вважає, що гомосексуалізм є «модним», водночас закликав духовенство дотримуватися обітниці безшлюбності.

    На думку Папи, церква повинна бути «вимогливою» при виборі кандидатів у священники.

    «Питання гомосексуалізму дуже серйозне», — сказав Папа, додавши, що ті, хто відповідає за підготовку духовенства, повинні переконатися, що кандидати «емоційно зрілі».

    «З цієї причини церква закликає, аби люди з цієї тенденцією не займались богослужіннями і не йшли у священне життя», — сказав Папа.

    Це також стосується жінок, які хотіли стати монахинями, додав Франциск.

    Читайте також
    церква Папа Римський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ