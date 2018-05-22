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    Папа Римський заявив, що геїв створив Бог, - ЗМІ

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    Папа Римський - Папа Римський заявив, що геїв створив Бог, - ЗМІ
    Фото: Reuters
    Папа Римський

    Слова Папи Франциска стануть суттєвим відходом від учення Римо-католицької церкви, яка вважає гомосексуалізм речами, які суперечать Божим законам

    Папа Римський у розмові з гомосексуалом, який став жертвою сексуальних домагань священика, сказав, що геїв створив Бог і він любить їх такими, якими вони є.

    Про це повідомляє CNN.

    Хуан Карлос Круз, який став жертвою сексуального насильства з боку чилійського священика, провів три дні з Папою Франциском у Ватикані ще у квітні 2018 року. Вони, за словами Круза, обговорювали його сексуальну орієнтацію та насильство, яке Крузу довелося пережити.

    Описуючи свою зустріч з Папою Римським Круз передав його слова: «Ти знаєш, Хуане Карлосе, це не має значення. Бог створив тебе таким. Бог любить тебе таким. Папа Римський любить тебе таким, як ти є, і ти повинен любити себе та не зважати на те, що кажуть люди».

    CNN наголошує, що такі слова Папи Франциска стануть суттєвим відходом від учення Римо-католицької церкви, яка вважає гомосексуалізм «об’єктивно невпорядкованими» речами, які суперечать Божим законам.

    Речник Ватикану Грег Берк у коментарі CNN сказав, що вони зазвичай «не коментують приватні розмови Папи».

    У 2014 році Папа Римський Франциск домагався прийняття у Ватикані документа, який би кардинально змінив ставлення Римо-католицької церкви до геїв та зробив його набагато лояльнішим.

    Для того, аби цей документ прийняли, йому були необхідні голоси двох третин єпископів. Однак підтримки ініціативі Папи не вистачило.

    ЗМІ Папа Римський
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