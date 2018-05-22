Папа Римський заявив, що геїв створив Бог, - ЗМІ

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Фото: Reuters Папа Римський

Слова Папи Франциска стануть суттєвим відходом від учення Римо-католицької церкви, яка вважає гомосексуалізм речами, які суперечать Божим законам

Папа Римський у розмові з гомосексуалом, який став жертвою сексуальних домагань священика, сказав, що геїв створив Бог і він любить їх такими, якими вони є.

Про це повідомляє CNN.

Хуан Карлос Круз, який став жертвою сексуального насильства з боку чилійського священика, провів три дні з Папою Франциском у Ватикані ще у квітні 2018 року. Вони, за словами Круза, обговорювали його сексуальну орієнтацію та насильство, яке Крузу довелося пережити.

Описуючи свою зустріч з Папою Римським Круз передав його слова: «Ти знаєш, Хуане Карлосе, це не має значення. Бог створив тебе таким. Бог любить тебе таким. Папа Римський любить тебе таким, як ти є, і ти повинен любити себе та не зважати на те, що кажуть люди».

CNN наголошує, що такі слова Папи Франциска стануть суттєвим відходом від учення Римо-католицької церкви, яка вважає гомосексуалізм «об’єктивно невпорядкованими» речами, які суперечать Божим законам.

Речник Ватикану Грег Берк у коментарі CNN сказав, що вони зазвичай «не коментують приватні розмови Папи».

У 2014 році Папа Римський Франциск домагався прийняття у Ватикані документа, який би кардинально змінив ставлення Римо-католицької церкви до геїв та зробив його набагато лояльнішим.

Для того, аби цей документ прийняли, йому були необхідні голоси двох третин єпископів. Однак підтримки ініціативі Папи не вистачило.