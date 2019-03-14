Парламент Британії проголосував за відтермінування Brexit



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Засідання британського парламенту

Британія має звернутися до ЄС з проханням відтермінувати свій вихід до 30 червня

Парламент Великобританії проголосував за відтермінування виходу країни зі складу Європейського Союзу після 29 березня.

Рішення про відтермінування Brexit підтримали 412 депутатів, проти проголосували — 202.

Депутати визнали, що для виходу з глухого кута, який склався через Brexit, необхідно більше часу, зазначає CNN.

Тепер Британія має звернутися до ЄС з проханням відтермінувати свій вихід до 30 червня. Утім перед цим депутати мають погодити проект угоди по Brexit до 20 березня (ідеться про угоду, яку парламент уже відхилив двічі).

На цьому ж засіданні парламент Великобританії проголосував проти проведення повторного референдуму про вихід зі складу Європейського Союзу.

Нагадаємо, напередодні парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди.

Також 12 березня Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.