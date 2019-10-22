Парламент Британії відмовився затвердити прискорений графік Brexit Джонсона



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Депутати парламенту Великої Британії відхилили пропозицію розглянути законопроєкт прем’єрміністра Бориса Джонсона про Brexit

Прем'єр-міністр заявив, що тимчасово призупиняє свій законопроект про Brexit

Палата громад Великої Британії відхилила запропонований прем'єр-міністром Борисом Джонсоном триденний графік для ухвалення законопроекту щодо реалізації угоди про Brexit.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час голосування 22 жовтня, проти внесеного Кабінетом міністрів проекту проголосували 322 депутати, підтримали - 308.

Лідер опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін попросив Джонсона погодити з депутатами «новий розумний графік» розгляду законопроекту про вихід Британії з Євросоюзу.

«Палата відмовилася брати участь у обговоренні важливого законопроекту лише за три дні, майже без попереднього повідомлення та аналізу економічних наслідків», - заявив Корбін.

Прем'єр-міністр Джонсон, виступаючи в Палаті громад після оголошення результатів голосування, сказав, що його законопроект про Brexit буде тимчасово призупинено.

Він також зазначив, що розчарований, що депутати проголосувала за подальшу затримку Brexit.