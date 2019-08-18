БританськіЗМІ опублікували секретні документи щодо наслідків жорсткого «Брекзіту»



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Новий прем’єр Борис Джонсон запеклий прихильник будь-якого «Брекзиту»

В уряді Великобританії підрахували, чим загрожує жорсткий Brexit

Якщо Велика Британія вийде з Євросоюзу без угоди, то її чекає нестача палива, продуктів харчування та медикаментів.

Про це йдеться в секретних урядових документах під назвою «Операція «Вівсянка» (мова йде про птаха сімейства вівсянкових), що потрапили в розпорядження видання The Sunday Times.

«Це кодова назва використовується казначейством в Лондоні для міжурядового цивільного планування на випадок непередбачених обставин після виходу Великої Британії з ЄС без угоди з Брюсселем», - йдеться в повідомленні .

У документах наголошується, що такий Brexit загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення.

Безпрецедентний витік складених урядом Великої Британії документів з прогнозами наслідків виходу з ЄС, виявив конкретні прогалини у плануванні на випадок непередбачених обставин. Наприклад, 85% вантажівок, які перетинають Ла-Манш, «можуть виявитися не готові» до проходження митниці у Франції, написано в досьє «Операція «Вівсянка». В результаті збої в портах можуть тривати до трьох місяців, поки не налагодиться транспортний потік.

Британський уряд також вважає, що плановані заходи з уникнення перевірок на кордоні з Ірландією та Північною Ірландією виявляться нереалізованими, що ймовірно призведе до жорсткого кордону.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть всупереч позиції парламенту.

Напочатку серпня великі ритейлери Британії попередили, що «жорсткий» Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі.

Джерело: Deutsche Welle