  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    БританськіЗМІ опублікували секретні документи щодо наслідків жорсткого «Брекзіту»

    • Розсилка
    <p>Новий прем&rsquo;єр Борис Джонсон запеклий прихильник будь-якого &laquo;Брекзиту&raquo;</p> - БританськіЗМІ опублікували секретні документи щодо наслідків жорсткого «Брекзіту»

    Новий прем’єр Борис Джонсон запеклий прихильник будь-якого «Брекзиту»

    В уряді Великобританії підрахували, чим загрожує жорсткий Brexit

    Якщо Велика Британія вийде з Євросоюзу без угоди, то її чекає нестача палива, продуктів харчування та медикаментів.

    Про це йдеться в секретних урядових документах під назвою «Операція «Вівсянка» (мова йде про птаха сімейства вівсянкових), що потрапили в розпорядження видання The Sunday Times.

    «Це кодова назва використовується казначейством в Лондоні для міжурядового цивільного планування на випадок непередбачених обставин після виходу Великої Британії з ЄС без угоди з Брюсселем», - йдеться в повідомленні .

    У документах наголошується, що такий Brexit загрожує кризою роботи портів, жорстким кордоном з Ірландією і зростанням витрат на соціальне забезпечення.

    Безпрецедентний витік складених урядом Великої Британії документів з прогнозами наслідків виходу з ЄС, виявив конкретні прогалини у плануванні на випадок непередбачених обставин. Наприклад, 85% вантажівок, які перетинають Ла-Манш, «можуть виявитися не готові» до проходження митниці у Франції, написано в досьє «Операція «Вівсянка». В результаті збої в портах можуть тривати до трьох місяців, поки не налагодиться транспортний потік.

    Читайте також

    Британський уряд також вважає, що плановані заходи з уникнення перевірок на кордоні з Ірландією та Північною Ірландією виявляться нереалізованими, що ймовірно призведе до жорсткого кордону.

    Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit, він пообіцяв, що країна вийде з ЄС до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть всупереч позиції парламенту.

    Напочатку серпня великі ритейлери Британії попередили, що «жорсткий» Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі.

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    Brexit Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ