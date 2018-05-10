Пучдемон відмовився керувати урядом Каталонії

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Пучдемон запропонував на цю посаду депутата Кіма Тора

Екс-глава Каталонії Карлес Пучдемон запропонував замість себе іншу кандидатуру на посаду голови регіонального уряду.

Про це повідомляє Reuters.

Пучдемон запропонував на цю посаду депутата Кіма Тора. Каталонські законодавці повинні обрати лідера, щоб сформувати уряд до 22 травня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд в Іспанії прийняв до розгляду позов уряду країни проти схваленої парламентом Каталонії реформи закону, яка передбачає можливість заочного обрання глави уряду регіону.

Наразі екс-глава уряду Каталонії Пучдемон знаходиться в Німеччині і не має права залишати її територію без дозволу німецької прокуратури, яка веде його справу.