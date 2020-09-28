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    Парламент ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

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    Цей документ передбачає створення правових підстав для укладення угоди з Єврокомісією у сфері ядерної безпеки - Парламент ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку
    Цей документ передбачає створення правових підстав для укладення угоди з Єврокомісією у сфері ядерної безпеки

    Розпорядження схвалили на позачерговому засіданні 28 вересня

    Кабінет міністрів ухвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку на своєму позачерговому засіданні. Про це повідомляє урядовий портал.

    «Проєктом угоди передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС - 5,9 млн євро)», – вказано у повідомленні.

    Проєкт складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у поводженні з радіоактивними відходами та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.

    «Створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією», – зазначають Кабміні.

    Від підписання угоди в уряді очікують удосконалення безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічної реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

    Нагадаємо, що Рада прийняла закон, який дозволить «Енергоатому» залучити 200 млн євро кредиту.

    ЄС ядерна зброя парламент
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