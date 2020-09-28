Парламент ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей документ передбачає створення правових підстав для укладення угоди з Єврокомісією у сфері ядерної безпеки

Розпорядження схвалили на позачерговому засіданні 28 вересня

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку на своєму позачерговому засіданні. Про це повідомляє урядовий портал.

«Проєктом угоди передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС - 5,9 млн євро)», – вказано у повідомленні.



Проєкт складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у поводженні з радіоактивними відходами та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України.



«Створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією», – зазначають Кабміні.



Від підписання угоди в уряді очікують удосконалення безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічної реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

Нагадаємо, що Рада прийняла закон, який дозволить «Енергоатому» залучити 200 млн євро кредиту.