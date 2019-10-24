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    Партія Порошенка виграла справу за позовом NewsOne щодо захисту ділової репутації

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    &laquo;Європейська Солідарність&raquo; повідомила, що виграла суд у NewsOne - Партія Порошенка виграла справу за позовом NewsOne щодо захисту ділової репутації
    «Європейська Солідарність» повідомила, що виграла суд у NewsOne

    У судових рішеннях підтверджено право фракції політичної партії та її спікерів на власну точку зору щодо процесів, які відбуваються в країні

    Політична партія «Європейська солідарність» заявила 23 жовтня, що виграла судову справу за позовом телеканалу NewsOne щодо захисту ділової репутації.

    Про це повідомляє пресслужба партії.

    «Касаційний господарський суд у складі Верховного суду визначив, що формулювання, які були використані в заяві фракції, про антидержавні і антиукраїнські висловлювання та факти, які ретранслює телеканал «News One», а також про відповідність риторики ЗМІ до «темників Кремля» і меседжів російської пропаганди, є оціночними судженнями і не містять інформації, яка завдає шкоду діловій репутації телеканалу», – йдеться у повідомленні.

    «У судових рішеннях підтверджено право фракції політичної партії та її спікерів на власну точку зору щодо процесів, які відбуваються в країні», – вказано в заяві політичної сили.

    У «Європейській солідарності» мають на увазі ухвалену 1 жовтня постанову Верховного суду в складі колегії суддів Касаційного господарського суду за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Новини 24 години».

    Телеканал NewsOne наразі не відреагував на це повідомлення.

    Телеканал з орбіти Віктора Медведчука NewsOne у липні 2019 року, незадовго до дострокових парламентських виборів в Україні, планував провести спільний з російським каналом «Россия-24» телеміст «Надо поговорить». Це викликало різку реакцію в Україні, зокрема, президент Зеленський назвав такі плани «піар-ходом перед виборами». Після суспільного обурення телеканал відмовився від таких планів.

    Європейська солідарність партії президент
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