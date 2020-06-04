Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Виборчого кодексу
Законопроєкт має усунути прогалини та неузгодженості, змінити строки та спростити виборчі процедури та їхні уніфікації
Верховна Рада 4 червня проголосувала у першому читанні законопроєкт №3485, яким пропонється низка поправок до вже чинного Виборчого кодексу.
«За» проєкт закону проголосували 292 парламентарі.
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт має усунути прогалини та неузгодженості, змінити строки та спростити виборчі процедури та їхні уніфікації.
Зокрема, серед пропозицій депутатів - у містах з населенням від 15 тисяч людей проводити вибори за пропорційною системою з відкритими списками. Фактично можливість висування кандидатів самовисуванцем залишається лише у малих населених пунктах. У цьому випадку виборці ставитимуть дві позначки: за партію та за кандидата від цієї партії.
Також депутати хочуть запровадити заставу для кандидатів, які йтимуть за мажоритаркою (раніше цього не було) в розмірі 20% від мінімальної зарплатні.
Для висуванців за партійними списками (великі міста) застава зменшиться в чотири рази. Так, на кожні 10 тис. виборців у містах з понад 90 тис. населення кожній партії доведеться спочатку викласти одну мінімальну зарплатню (зараз 4 723 грн), а за мера — приблизно мільйон гривень.
Депутати також пропонують посилити роль депутатських груп (об'єднання позапартійних народних депутатів) у місцевому виборчому процесі. Зараз ці групи можуть формуватися лише для роботи в парламенті (як от «За майбутнє» і «Довіра»), але поза ним вони не діють.
Однак, проєкт закону пропонує розширити їх сферу, щоб депутатські групи змогли впливати на формування виборчих комісій за умови укладення ними угоди про співпрацю з однією партією.
Законопроєкт також пропонує практику використання інноваційних технологій у виборчому процесі, таких як голосування на ділянці за допомогою комп'ютера, підрахунок голосів за допомогою електронних систем, подачу документів кандидатами в режимі онлайн.
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, місцеві вибори мають відбутись в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень, тобто 25 жовтня 2020 року. Пройти вони мають одночасно на всій території країни — виборці обиратимуть представників місцевих органів влади та міських голів.