«Євросолідарність» звернулася до правоохоронців через скандальний дзвінок Зеленського документ



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3 червня Володимир Зеленський під час наради з бізнесменами зателефонував главі «Укрексімбанку» та вичитав його

Депутати наголошують, що президент порушив антикорупційне законодавство

Телефонна розмова Зеленського з керівником «Укрексімбанку» – це порушення антикорупційного законодавства. «Європейська солідарність» звернулася до ДБР, НАБУ і НАЗК з відповідними зверненнями і вимагає відреагувати на порушення закону з боку глави держави. Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління «Укрексімбанку» під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи. Сьогодні депутати «Європейської солідарності» зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства», – написав Ар’єв.

У зверненні наголошується, що розмова з вимогою здійснити відстрочення виплати і реструктуризацію кредиту є використанням службового становища і втручанням президента у діяльність державного банку.

«Такі дії президента порушують статтю 22 «Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища» закону України «Про запобігання корупції» та статтю 364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України. Адже мав місце вплив вищої посадової особи держави на керівника державного банку, що порушує статтю 5 «Економічна незалежність банків» закону України «Про банки та банківську діяльність», – йдеться у зверненні.

«Цікаво, як вони тепер відмажуть Зеленського?» – запитує народний депутат.

Нагадаємо, 3 червня бізнесмени Хмельниччини заявили президенту, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів, взятих в «Укрексімбанку». Після цього Володимир Зеленьский особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Раніше Зеленський заявив, що влада намагається «дотиснути» банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

«Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити», - заявив президент.