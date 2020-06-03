«Слуги народу» перепризначили керівників осередків партії у дев’яти областях



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Фото: Главком

Нові керівники очолили партійні обласні організації, які діятимуть і після місцевих виборів

У партії «Слуга народу» призначили керівників обласних осередків у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях.



Про це повідомляють на сайті політсили.

Вінницька область - Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики;

- Ірина Борзова, народна депутатка, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики; Волинська область - Валерій Стернійчук, народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики;

- Валерій Стернійчук, народний депутат, член Комітету з питань антикорупційної політики; Житомирська область - Андрій Клочко, народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

- Андрій Клочко, народний депутат, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Івано-Франківська область - Олена Вінтоняк, народна депутатка, голова підкомітету з питань регіональної та транскордонної співпраці між Україною та країнами-членами Євросоюзу;

- Олена Вінтоняк, народна депутатка, голова підкомітету з питань регіональної та транскордонної співпраці між Україною та країнами-членами Євросоюзу; Рівненська область - Юрій Ліпський, підприємець і громадський активіст. Під час президентської виборчої кампанії працював у штабі команди Володимира Зеленського;

- Юрій Ліпський, підприємець і громадський активіст. Під час президентської виборчої кампанії працював у штабі команди Володимира Зеленського; Харківська область - Павло Сушко, народний депутат, заступник голови фракції "Слуг народу", голова підкомітету у сфері кінематографа і реклами;

- Павло Сушко, народний депутат, заступник голови фракції "Слуг народу", голова підкомітету у сфері кінематографа і реклами; Хмельницька область - Сергій Мандзій, народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин;

- Сергій Мандзій, народний депутат, член Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин; Чернівецька область - Віталій Другановський, підприємець. Приєднався до команди Зеленського ще наприкінці 2018 року. Під час президентської кампанії очолював його передвиборний штаб;

- Віталій Другановський, підприємець. Приєднався до команди Зеленського ще наприкінці 2018 року. Під час президентської кампанії очолював його передвиборний штаб; Чернігівська область - Павло Халімон, народний депутат, заступник голови фракції, заступник голови комітету аграрної політики та земельних відносин.

Відзначають, що всі кандидатури попередньо «були протокольно узгоджені Вищою радою партії та обрані членами обласних партійних організацій з подальшим протокольним підтвердженням».Заступник голови фракції Олександр Корнієнко підкреслив, що зазначені люди очолили не тимчасові передвиборні штаби, а партійні обласні організації, які діятимуть і після місцевих виборів.Так, призначені голови таких обласних партійних організацій:

Нагадаємо, в грудні минулого року Верховна Рада прийняла Виборчий кодекс. Депутати відмовилися від змішаної виборчої системи, яка передбачала мажоритарку на парламентських виборах, і погодилися на пропорційну - з відкритими виборчими списками.

Зазначимо, що на крісло мера Києва від «Слуги народу» можуть претендувати до шести осіб.

До слова, ЦВК поки не бачить приводів оголошувати вибори на окрузі, де помер депутат. Нардеп Валерій Давиденко був знайдений мертвим 23 травня.

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