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    Парубій підписав закон, який має покращити бізнес-клімат в Україні

    Законопроект про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю було ухвалено на початку лютого
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок підписав закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Зазначається, що закон дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.
    • Сьогодні, 04:51
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    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
    Фото: Главком
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

    Законопроект про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю було ухвалено на початку лютого

    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок підписав закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю.

    Про це повідомляє прес-служба парламенту.

    Зазначається, що закон дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.

    Документ визначає порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

    Необхідність його прийняття пов’язана з тим, що товариства з обмеженою відповідальністю є однією з поширеніших форм ведення бізнесу серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб.

    Як відомо, законопроект про товариства з обмеженою відповідальністю було ухвалено 285 голосами 6 лютого 2018 року.

    Відзначимо, законопроект стане чинним через три місяці з дня офіційної публікації.

    До слова, у вівторок, 20 лютого, стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу. 

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