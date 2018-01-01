Парубій підписав закон, який має покращити бізнес-клімат в Україні

Законопроект про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю було ухвалено на початку лютого

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок підписав закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю. Про це повідомляє прес-служба парламенту. Зазначається, що закон дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.



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Фото: Главком Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Законопроект про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю було ухвалено на початку лютого

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок підписав закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю.

Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Зазначається, що закон дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.

Документ визначає порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.

Необхідність його прийняття пов’язана з тим, що товариства з обмеженою відповідальністю є однією з поширеніших форм ведення бізнесу серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб.

Як відомо, законопроект про товариства з обмеженою відповідальністю було ухвалено 285 голосами 6 лютого 2018 року.

Відзначимо, законопроект стане чинним через три місяці з дня офіційної публікації.

До слова, у вівторок, 20 лютого, стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.