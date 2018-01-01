Парубій підписав закон, який має покращити бізнес-клімат в Україні
- Сьогодні, 04:51
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Законопроект про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю було ухвалено на початку лютого
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій у вівторок підписав закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю.
Про це повідомляє прес-служба парламенту.
Зазначається, що закон дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.
Документ визначає порядок створення, діяльності, припинення товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.
Необхідність його прийняття пов’язана з тим, що товариства з обмеженою відповідальністю є однією з поширеніших форм ведення бізнесу серед інших організаційно-правових форм юридичних осіб.
Як відомо, законопроект про товариства з обмеженою відповідальністю було ухвалено 285 голосами 6 лютого 2018 року.
Відзначимо, законопроект стане чинним через три місяці з дня офіційної публікації.
До слова, у вівторок, 20 лютого, стало відомо, що президент України Петро Порошенко підписав закон про реінтеграцію Донбасу.