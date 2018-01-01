Рада проголосувала за закон про ТОВ

У законопроекті прописані права та обов'язки учасників ТОВ і ТДВ

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 4666 про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. За це рішення проголосували 285 народних депутатів. Як відзначається у пояснювальній записці, в Україні занадто багато підприємств, що діють саме в формі товариств з обмеженою відповідальністю, однак їх діяльність регулюється



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У законопроекті прописані права та обов'язки учасників ТОВ і ТДВ

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 4666 про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю. За це рішення проголосували 285 народних депутатів.

Як відзначається у пояснювальній записці, в Україні занадто багато підприємств, що діють саме в формі товариств з обмеженою відповідальністю, однак їх діяльність регулюється застарілими нормами закону «Про господарські товариства», деякими положеннями Цивільного та Господарського кодексу. В результаті законодавство щодо ТОВ суперечливе та фрагментарне, а деякі питання не врегульовані.

Але цей законопроект спрямований на регулювання створення, діяльності і ліквідації ТОВ і ТДВ.

У законі детально прописано, як саме створюється ТОВ, що має містити його статут і як формується статутний капітал. Передбачено, що саме відбувається у випадку, коли один із учасників товариства прострочує внесення вкладу. У документі передбачено порядок припинення товариства шляхом поділу, перетворення, злиття або приєднання.

Відзначимо, законопроект стане чинним через три місяці з дня офіційної публікації.