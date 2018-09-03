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    Парубій розповів про пріоритети нової сесії Ради

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    Андрій Парубій - Парубій розповів про пріоритети нової сесії Ради
    LIGA.net
    Андрій Парубій

    Спікер зазначив, що цього літа «внутрішній інформаційний простір зазнав атак»

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав головні завдання і плани роботи парламенту на осінь. Про це він розповів на погоджувальній раді.

    «Найважливішим для нас залишається питання безпеки. Хочу нагадати. що наприкінці минулої сесії ми ухвалили закон про нацбезпеку, який передбачає імплементацію і ухвалення низки таких законів: про СБУ, про розвідувальні органи, закон про державне оборонне замовлення, і закон про окремий парламентський комітет, який би здійснював парламентський контроль за сектором безпеки, за розвідувальними органами», - зазначив Парубій.

    «І, звичайно, питанням №1 в питанні безпеки є інформаційна безпека. Я говорив з головою комітету Вікторією Сюмар, що будуть підготовані пропозиції щодо інформаційної безпеки. Бо, якщо ми не зможемо захистити свій внутрішній інформаційний простір, нам буде важко говорити про захист від зовнішньої інформаційної агресії», - сказав спікер.

    Парубій зазначив, що цього літа «внутрішній інформаційний простір зазнав атак в тому числі і з боку тих людей, які відверто працюють на країну-агресора».

    Іншим важливим питання він назвав ухвалення Держбюджету на 2019 рік.

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