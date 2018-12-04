Парубій розповів, що до Держбюджету-2019 ще готуються правки
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Спікер Верховної Ради Андрій Парубій
Фото: Главком
Рада планує зробили уточнення до бюджету
Голова Верховної Ради Андрій Парубій розказав, коли має намір підписати Державний бюджет на 2019 рік
«У мене є звернення від Бюджетного комітету, щоб ми зробили уточнення до бюджету в тій частині, яка стосується фінансування Інституту національної пам'яті», - цитує Парубія видання «Українські Новини».
Спікер додав, що після розгляду даного питання він підпише Держбюджет на 2019 рік.
6 грудня Рада розгляне також редагування зміни в Податковий кодекс, після чого спікер підпише відповідний закон, резюмує ЗМІ.
Нагадаємо, рано вранці 23 листопада Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2019 рік.
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