Священик з Одещини став десятиразовим чемпіоном світу з пауерліфтингу

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Підняв 90 кілограмову штангу у категорії «строгий підйом на біцепс»

Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Кубей Болградського району Віктор Кочмар завоював дві золоті медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та окремих дисциплін за версією WPRO, що проходив в м. Київ на початку листопада.

Про це повідомляє Управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА.

З другої спроби він підняв 90 кілограмову штангу у категорії «строгий підйом на біцепс».

Став кращим у заліковому розділі для чоловіків Open у 140-й ваговій категорії (вага спортсмена від 125 до 140 кг), а також переміг у розділі Masters (спортсмени віком від 40 до 49 років).

Спортивні функціонери області нагадали, що Віктор Кочмар протягом багатьох років займається пауерліфтингом, ще з тих пір, коли служив в лавах МВС.

Кочмару належить безліч світових рекордів. Спортсмен постійно бере участь у змаганнях європейського та світового рівнів.