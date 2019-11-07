Священик з Одещини став десятиразовим чемпіоном світу з пауерліфтингу
Підняв 90 кілограмову штангу у категорії «строгий підйом на біцепс»
Настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Кубей Болградського району Віктор Кочмар завоював дві золоті медалі на чемпіонаті світу з пауерліфтингу та окремих дисциплін за версією WPRO, що проходив в м. Київ на початку листопада.
Про це повідомляє Управління фізичної культури і спорту Одеської ОДА.
З другої спроби він підняв 90 кілограмову штангу у категорії «строгий підйом на біцепс».
Став кращим у заліковому розділі для чоловіків Open у 140-й ваговій категорії (вага спортсмена від 125 до 140 кг), а також переміг у розділі Masters (спортсмени віком від 40 до 49 років).
Спортивні функціонери області нагадали, що Віктор Кочмар протягом багатьох років займається пауерліфтингом, ще з тих пір, коли служив в лавах МВС.
Кочмару належить безліч світових рекордів. Спортсмен постійно бере участь у змаганнях європейського та світового рівнів.