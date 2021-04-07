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    На Троєщині пасажири розбили вікно в тролейбусі

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    Лобове скло машини розбили з допомогою бруківки - На Троєщині пасажири розбили вікно в тролейбусі
    Лобове скло машини розбили з допомогою бруківки

    За словами очевидців, водій не хотів пускати додаткових пасажирів

    Лобове скло київського тролейбусу 30 маршруту робили камінням на Троєщині. Як повідомляється у пабліку dtp.kiev.ua, подія сталася ввечері 6 квітня на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці.

    «Київ, проспект Маяковського, 38/10. Розбите скло у тролейбусі, поруч три каменя від бруківки, на місці поліція і очевидці. Швидше за все, наш народ образився, що їх не хочуть возити», – йдеться у дописі.

    Офіційні джерела інформацію поки не прокоментували.

    Як відомо, з 5 квітня користування міським транспортом у столиці відбувається лише за перепустками. За інформацією голови Асоціації перевізників міста Києва та Київської області, за цей час звільнилося близько 250 водіїв маршрутних таксі. Одна із причин звільнення – конфлікти з пасажирами, які хочуть користуватися транспортом без спецперепусток.

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    Теги: таксі Київ громадський транспорт машини водій поліція звільнення
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