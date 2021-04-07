На Троєщині пасажири розбили вікно в тролейбусі

За словами очевидців, водій не хотів пускати додаткових пасажирів

Лобове скло київського тролейбусу 30 маршруту робили камінням на Троєщині. Як повідомляється у пабліку dtp.kiev.ua, подія сталася ввечері 6 квітня на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці.

«Київ, проспект Маяковського, 38/10. Розбите скло у тролейбусі, поруч три каменя від бруківки, на місці поліція і очевидці. Швидше за все, наш народ образився, що їх не хочуть возити», – йдеться у дописі.

Офіційні джерела інформацію поки не прокоментували.

Як відомо, з 5 квітня користування міським транспортом у столиці відбувається лише за перепустками. За інформацією голови Асоціації перевізників міста Києва та Київської області, за цей час звільнилося близько 250 водіїв маршрутних таксі. Одна із причин звільнення – конфлікти з пасажирами, які хочуть користуватися транспортом без спецперепусток.