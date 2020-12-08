У Києві чоловік напав на водія тролейбуса після відмови у проїзді (відео)

Між водієм тролейбуса і пасажиром сталася жорстока бійка

У Києві на одному з тролейбусних маршрутів стався інцидент: конфлікт між водієм та чоловіком переріс у бійку.

Про це повідомляють «Вартові еспресо» у Facebook.

Чоловік без маски зайшов у тролейбус, водій відмовив йому у проїзді. Чоловік вийшов, але потів вирішив повернутися і кілька разів ударив водія.

Водій вийшов із тролейбуса, повалив нападник на землю, скрутив його і попросив пасажирів і прохожих викликати поліцію.

«Конфлікт закінчився силовим затриманням», - йдеться в повідомленні.

«Вартові еспресо» не інформують, коли та де стався інцидент.

Нагадаємо, у листопаді в Маріуполі четверо молодиків побили 23-річного парубка, який заступився за кондуктора у тролейбусі.