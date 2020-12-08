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    У Києві чоловік напав на водія тролейбуса після відмови у проїзді (відео)

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    Водій тролейбуса повалив нападник на землю - У Києві чоловік напав на водія тролейбуса після відмови у проїзді (відео)
    Водій тролейбуса повалив нападник на землю
    Фото: скріншот відео

    Між водієм тролейбуса і пасажиром сталася жорстока бійка

    У Києві на одному з тролейбусних маршрутів стався інцидент: конфлікт між водієм та чоловіком переріс у бійку.

    Про це повідомляють «Вартові еспресо» у Facebook.

    Чоловік без маски зайшов у тролейбус, водій відмовив йому у проїзді. Чоловік вийшов, але потів вирішив повернутися і кілька разів ударив водія.

    Водій вийшов із тролейбуса, повалив нападник на землю, скрутив його і попросив пасажирів і прохожих викликати поліцію.

    «Конфлікт закінчився силовим затриманням», - йдеться в повідомленні.

    «Вартові еспресо» не інформують, коли та де стався інцидент.

    Нагадаємо, у листопаді в Маріуполі четверо молодиків побили 23-річного парубка, який заступився за кондуктора у тролейбусі.

    Теги: Київ громадський транспорт бійка водій напад
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