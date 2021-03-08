Пасажири автобусу, що розбився у Польщі, розповіли деталі ДТП

На думку свідків аварії машина могла бути несправною

Доставлені до України пасажири автобусу, що розбився 6 березня поблизу польського міста Радимно повідомили про обставини аварії, в якій їм пощастило вижити. Деякі з них в ефірі «Сніданку з 1+1» висловили припущення, що машина могла бути несправною.

«Було якесь підозріле коливання... Колихнувся дуже різко автобус. А вже через пів години сталася аварія», – пригадує Олексій, який був пасажиром автобуса.

Він розповідає, що вже в Україні, повернувся разом з іншими пасажирами, проте попереду лікування.

Інший Олексій, який також їхав цим рейсом, вже не отримав важких травм, але пригадує аварію і припускає, що вона сталася через технічні несправності.

«Мені здається, це була технічна несправність. В мене така думка, коли я сів сюди, рульова тяга була від'єднана», – говорить пасажир.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою версією, озвученою Міністерством закордонних справ України, водій машини не впорався з керуванням.

Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців. Пʼятеро пасажирів загинули.

Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП.