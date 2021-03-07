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    Прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП

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    Український автобус після смертельної ДТП - Прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП
    Український автобус після смертельної ДТП

    Оскільки в момент аварії чоловік не керував автобусом, то його допитали як свідка

    Польська прокуратура допитала другого водія українського автобуса, який минулої ночі потрапив у смертельну ДТП поблизу Кашице. На момент аварії цей водій не перебував за кермом автобуса.

    Про це повідомило польське агентство WNP.

    Заступник районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що допит 35-річного водія автобуса вже закінчено. Оскільки в момент аварії чоловік не керував автобусом, то його допитали як свідка.

    Представниця прокуратури зазначила, що необхідно перевірити частину наданої водієм автобуса інформації, і додала, що на цей момент прокуратура не надає детальної інформації про допит та ДТП.

    Водій, який знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.

    Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців.

    Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило попередню версію причини аварії з українським автобусом у Польщі, що призвела до численних жертв. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

    Пятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

    Теги: прокуратура ДТП Польща водій українці допит
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