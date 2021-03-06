Названо попередню причину аварії українського автобусу у Польщі – МЗС

Машина упала в кювет після того, як водій не впорався з керуванням

Міністерство закордонних справ України повідомило попередню версію причини аварії з українським автобусом у Польщі, що призвела до численних жертв. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Про це повідомили у прес-службі МЗС України.

Аварія сталася близько 2 години ночі поблизу населеного пункту Кашице. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон.

«За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся», – повідомили в МЗС.

Наголошується, що всього в автобусі перебували 57 українців. Постраждалих доставили в медичні заклади міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів і Рудна Мала.

«Спільно з перевізником та Львівської ОДА вирішується питання доправлення в Україну громадян, які не постраждали в ДТП або будуть виписані з лікарень найближчим часом», – повідомили в міністерстві.

В МЗС додали, що для інформування рідних загиблих і постраждалих функціонують цілодобові "гарячі лінії" Генерального консульства України в Любліні (+48 784 138 555) та МЗС України (+38 044 238 15 88).

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

За даними польських служб, десятеро з 35 постраждалих у ДТП, в яку потрапив український автобус у Підкарпатському воєводстві у Польщі, перебувають у тяжкому, але стабільному стані, шестеро людей загинули.