Аварія автобуса у Польщі: десятеро потерпілих українців – у тяжкому стані

Заступник міністра охорони здоров’я Польщі заявив, що у разі потреби осіб з тяжкими травмами можуть перевезти з місцевих лікарень до спеціалізованих клінік

Десятеро з 35 постраждалих у ДТП, в яку потрапив український автобус у Підкарпатському воєводстві у Польщі, перебувають у тяжкому, але стабільному стані, шестеро людей загинули.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Польщі Вальдемар Краска, повідомляє Укрінформ.

«Шоста особа, яка померла в лікарні, мала черепно-мозкову травму і була у дуже тяжкому стані. П’ятеро людей загинуло на місці, а 10 осіб перебувають у тяжкому стані. На цей час їхній стан стабільний», – заявив Краска.

Він додав, що у разі потреби осіб з тяжкими травмами можуть перевезти з місцевих лікарень до спеціалізованих клінік.

Речник служби медичної допомоги з Перемишля Марек Яновський повідомив, що потерпілих доправили до лікарень у Перемишлі, Ярославі, Жешуві, Рудні Малій, Пшеворську і Любачові. У більшості – травми голови, хребта, черевної порожнини і кінцівок.

На місці ДТП працювали понад 100 пожежників, 19 груп медиків, два рятувальні гелікоптери, зокрема один військовий. На місці ДТП побувала воєвода Підкарпатського воєводства Ева Ленярт.

Решту людей, які не постраждали або травми яких були незначними, розмістили у будинку, підготовленому місцевими органами влади.

Консули Генконсульства України в Любліні надають допомогу потерпілим.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

Консули Генконсульства України в Любліні надають допомогу потерпілим.

До слова, 6 березня, в Італії під колесами авто загинула жінка з України.

Як повідомлялося, 28 лютого, двоє українців загинули в автомобільній аварії у Польщі.