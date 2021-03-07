Швидкість різко впала до 45 км/год: з’явилися нові деталі ДТП з українцями у Польщі

Протягом останніх чотирьох секунд до аварії швидкість українського автобуса впала з 95 до 45 км на годину

Експерти дослідили тахограф автобуса

У Польщі перед аварією, в якій загинули українці, водій автобуса різко почав знижувати швидкість – за кілька секунд до ДТП швидкість впала до 45 км на годину.

Про це пише видання rmf24.pl.

Прокурор повідомив, що розслідування буде проводитися за фактом дорожньо-транспортної пригоди.

«Тахограф, наданий для розслідування, показує, що водій автобуса їхав зі швидкістю 96-97 км на годину безпосередньо перед аварією, але безпосередньо перед аварією протягом останніх чотирьох секунд швидкість автомобіля впала з 95 до 45 км на годину», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що обидва водії були тверезими. У них брали кров, у тому числі на наявність наркотиків та інших інтоксикантів. Початкові тести не показали їх наявності.

Нагадаємо, у Польщі встановили особи трьох з п’яти жертв аварії українського автобуса.

Відомо, що прокуратура Польщі допитала другого водія українського автобуса, який потрапив у ДТП. Водій, який знаходився за кермом автобуса під час аварії, зараз перебуває в лікарні.

Нагадаємо, у суботу ввечері перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП в Польщі, виїхала в Україну. У лікарнях після аварії залишаються 26 українців.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило попередню версію причини аварії з українським автобусом у Польщі, що призвела до численних жертв. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

П’ятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.