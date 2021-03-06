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    ДТП з автобусом у Польщі: 24 українці повертаються на Батьківщину

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    Український автобус потрапив у аварію за 30 км від кордону з Україною - ДТП з автобусом у Польщі: 24 українці повертаються на Батьківщину
    Український автобус потрапив у аварію за 30 км від кордону з Україною

    У лікарнях після аварії залишаються 26 українців

    Перша група з 24 людей, які потрапили у ДТП за участю українського автобуса у Польщі, виїхала в Україну.

    Про це повідомив у Тwitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

    «ДТП у Польщі: за сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України. У лікарнях залишаються 26 наших громадян. Вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою. «Гаряча лінія» МЗС для родичів: +38 044 238 15 88», – написав Ніколенко.

    Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило попередню версію причини аварії з українським автобусом у Польщі, що призвела до численних жертв. Попередньо, водій не впорався з керуванням.

    Як повідомлялося, український автобус потрапив в аварію 6 березня о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань-Херсон, в якому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв, перекинувся, з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

    За попередньою інформацією, автобус наїхав на огороджувальні стовпчики, у результаті чого впав у рів і перекинувся.

    Пятеро людей загинули на місці, кількадесят дістали травми, 14 потерпілих перебувають у тяжкому стані. Поранені перебувають у шести лікарнях Підкарпатського воєводства.

    Теги: МЗС ДТП Польща водій українці лікарня автомобіль Україна
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