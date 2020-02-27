Скалецька спростувала інформацію про коронавірус в Україні



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В Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання на коронавірус

В Україні 27 лютого у ЗМІ та Telegram-каналах розповсюдили інформацію про нібито перші в Україні випадки інфікування коронавірусом Covid-19. Міністерство охорони здоров’я це спростовує.

Про це повідомила міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Вона наголосила, що станом на 18:00 27 лютого в Україні не було зафіксовано жодного випадку зараження китайським коронавірусом.

«Деякі телеграм-канали сьогодні в другій половині дня почали розповсюджувати «інформацію» щодо начебто підтвердженого факту зараження вірусом COVID-19 в Україні. Це не відповідає дійсності. Станом на 18:00 в Україні немає жодного зафіксованого факту захворювання на коронавірус», - заявила Скалецька.

«Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. В разі необхідності отримаємо ще більше. Інформаційна гігієна — не менш важлива, ніж гігієна санітарна», — зазначила Скалецька.

Зокрема про нібито випадки зараження повідомив Telegram-канал, який замаскувався під державне видання «Укрінформ», але справжнє інформаційне агентство вже повідомило, що це фейковий канал.

Раніше також повідомлялося, що серед інфікованих в Італії є українка.

Також нагадаємо, що вже чотирьох громадян України - членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess госпіталізовано із коронавірусною інфекцією до лікарень Токіо. Стан їхнього здоров'я задовільний. Інші громадяни України продовжують перебувати на борту лайнера Diamond Princess, поінформували в МЗС.

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