Пашинському вручили обвинувальний акт: справу направили до суду



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Екснаржеп Сергій Пашинський отримав обвинувальний акт Фото: Главком

Пашинського звинувачують за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження

Колишній народний депутат кількох скликань Сергій Пашинський, якого підозрюють у нанесенні громадянину тяжких тілесних ушкоджень, отримав обвинувальний акт у цій справі.

Про це колишній депутат повідомив на сторінці у Facebook.

«Закінчився черговий етап фарсу та фальсифікації ДБР проти мене у так званій «справі Хімікуса». 3 липня мені вручено фейковий та сфальшований обвинувальний акт», — написав Пашинський.

У разі доведення вини, Пашинському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, раніше Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом народного депутата України V-VIII скликань Сергія Пашинського, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про заміну запобіжного засобу екснардепу Сергію Пашинському з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялось, 7 жовтня минулого року Пашинського заарештували на два місяці (до 29 січня 2020 року) без можливості внесення застави.

17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.