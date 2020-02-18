Суд залишив екснардепа Пашинського під цілодобовим домашнім арештом



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Сергія Пашинського підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень

Пашинський перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 27 березня

Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього народного депутата Сергія Пашинського, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень.

«18 лютого 2020 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 січня 2020 року, якою задоволено клопотання прокуратури та продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту до підозрюваного П., у межах строку досудового розслідування, до 27 березня 2020 року. Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного П. покладено обов`язки, визначені ухвалою», - повідомила пресслужба суду.

Відповідно ухвалу слідчого судді Печерського райсуду Києва залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Пашинського підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про заміну запобіжного засобу екснардепу Сергію Пашинському з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялось, 7 жовтня минулого року Пашинського заарештували на два місяці (до 29 січня 2020 року) без можливості внесення застави.

17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.