Вбивство критика Кадирова: австрійська поліція арештувала двох чеченців



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Поліція по «гарячих слідах» затримала 47-річного чеченця – ймовірного вбивцю блогера Маміхана Умарова

Один з підозрюваних спочатку проходив у справі як свідок, проте згодом він почав плутатися у свідченнях

Австрійська поліція взяла під варту двох чеченців як підозрюваних у вбивстві у Нижній Австрії прохача притулку з Чечні, який критикував Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє у неділю ввечері Австрійське агентство преси (АРА).

«Після вбивства у суботу ввечері 43-річного чеченця в Герасдорфі (округ Корнойбург) двох підозрюваних доставили до в'язниці Корнойбург. Як повідомив Вольфганг Шустер-Крамер із земельного суду Корнойбурга на запит APA, під варту взято ймовірного стрільця – 47-річнного чеченця – та ще одного чеченця», - йдеться у повідомленні.

Вбивство відбулося у суботу ввечері у містечку Герасдорф (округ Корнойбург федеральної землі Нижня Австрія), що неподалік Відня. Австрійське інформагентство не повідомляє повне ім’я жертви, зазначаючи лише ім’я та першу букву прізвища: Маміхан У., який пізніше перейменувався у Мартін Б. Він був громадянином РФ і вже давно просив притулок в Австрії. Його було вбито біля офісу будівельної фірми в Герасдорфі близько 19:00.

Відразу після цього поліція розпочала розшук і по «гарячих слідах» в той же день, близько 21:35, у м. Лінц (федеральна земля Верхня Австрія) був затриманий ймовірний вбивця – 47-річний чеченець. При затриманні, яке здійснював поліційний спецпідрозділ, він не чинив опір. Другий підозрюваний, який знаходився на місці вбивства, спочатку проходив у справі як свідок. Однак, пізніше чоловік почав плутатися у показах, і було вирішено взяти його під варту за підозрою у співучасті у вбивстві.

Обставини та причини вбивства встановлюються. Наразі розслідування перейняв на себе регіональний підрозділ австрійської контррозвідки – відомство із захисту конституції та боротьби з тероризмом федеральної землі Нижня Австрія.

Водночас, АРА зазначає, що вбитий вів відеоблог та був критиком керівництва Чечні на чолі з Рамзаном Кадировим: «Застрелений чоловік з 2007 року вважався як зареєстрований прохач притулку в Австрії. Недавно Мартін Б. у відеоблозі провокував керівництво Чечні й, зокрема, ображав керівника регіону Рамазана Кадирова».

Ряд ЗМІ повідомили про те, що мова йде про замовне вбивство з політичним підґрунтям, однак офіційно це поки не підтверджується. Водночас, «Австрійське агентство преси» нагадує, що інцидент має чіткі паралелі з вбивство у січні 2009 року у Відні чеченського прохача притулку Умара Ісраілова, який подав до Європейського суду з прав людини на Рамзана Кадирова, обвинувативши останнього у катуваннях. Прокуратура Відня у ході розслідування тоді дійшла висновку, що Умара Ісраілов за згодою Кадирова хотіли викрасти, але коли він вчинив опір, то був застрелений.

Згідно з інформацією АРА, конкретний сценарій загрози існував і щодо вбитого чеченця Мартіна Б. (Маміхана У.), австрійські органи безпеки навіть пропонували йому захист, однак він відмовився, намагаючись забезпечити свою безпеку самотужки.

Відомо, що на вівторок біля посольства РФ у Відні вже оголошена акція у якості реакції на вбивство чеченського біженця-критика режиму Кадирова. Колишній депутат парламенту Чеченської Республіки Ічкерія Хусейн Ісханов закликав австрійську владу розслідувати це вбивство, а Росію – припинити політичні вбивства чеченських біженців у Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Відні застрелили у голову Маміхана Умарова (псевдо Анзор із Відня), який публічно критикував владу Чечні та особисто Рамзана Кадирова і попередив колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука, що Кадиров замовив його вбивство.

Застрелений чеченець був головним свідком у справах: про напад на Аміну Окуєву і її чоловіка Адама Осмаєва (30 жовтня 2017 року невідомі розстріляли їхнє авто під Києвом – Окуєва загинула, Осмаєв зазнав поранення) та теракту в Києві під телеканалом «Еспресо» (25 жовтня 2017, на тоді ще народного депутата Мосійчука вчинили замах: його поранено, в результаті якого загинули кілька людей).

Джерело: Укрінформ