Суд відправив Пашинського під домашній арешт



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Сергій Пашинський відбуватиме покарання удома

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про заміну запобіжного засобу екснардепу Сергію Пашинському

Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про заміну запобіжного засобу екснардепу Сергію Пашинському з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялось, 7 жовтня цього року Пашинського заарештували на два місяці (до 29 січня 2020 року) без можливості внесення застави.

17 жовтня під час судового засідання було оголошено, що Пашинського на поруки готові взяти колишній секретар РНБО Олександр Турчинов та колишній спікер парламенту Андрій Парубій й інші чинні та колишні нардепи.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.

29 листопада суд продовжив на два місяці арешт Пашинського.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину за участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.