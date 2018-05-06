Пашинян розповів про сценарії дострокових виборів до парламенту Вірменії
- Сьогодні, 07:06
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Існує кілька сценаріїв з позачергових виборів, заявив лідер вірменських протестів
Кандидат у прем'єр-міністри Вірменії і лідер нещодавніх протестів Нікол Пашинян заявив, що існують «різні сценарії розвитку дій, і терміни проведення позачергових виборів залежать від кожного з них».
Про це він сказав на прес-конференції після зустрічі з діячами культури в парламенті Вірменії.
«У разі мого обрання прем'єр-міністром в той момент, коли я побачу, що є повноцінні умови для проведення дійсно демократичних, законних, прозорих і законних виборів, я подам у відставку», - сказав Пашинян.
У нього запитали, чи можуть до нового кабінету міністрів увійти представники Республіканської партії Вірменії. Він зазначив, що якщо його оберуть главою кабміну, то Уряд згоди буде сформовано на основі політичної ситуації в країні. Також від неї залежить і проведення дострокових виборів у Вірменії, сказав Пашинян.
«Існує кілька сценаріїв з позачергових виборів», - зазначив він, не вдаючись у подробиці.
Раніше глава Республіканської партії Вірменії пообіцяв дати країні прем’єра 8 травня.
Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодилася обрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.
Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.
У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.
Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».
Напередодні лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.
У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.
Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.
Джерело: Інтерфакс-Україна