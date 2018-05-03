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    Глава Республіканської партії Вірменії обіцяє дати країні прем’єра 8 травня

    Якщо не буде обрано прем’єр-міністра вдруге це означає дострокові парламентські вибори
    Ваграм Багдасарян, який очолює фракцію Республіканської партії в парламенті Вірменії, заявив в четвер про те, що країна отримає нового прем’єра 8 травня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Таку заяву Багдасарян зробив після переговорів із очільником опозиції Ніколом Пашиняном. Глава фракції Республіканської партії
    • Сьогодні, 15:34
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    Ваграм Багдасарян очолює фракцію Республіканської партії в парламенті Вірменії
    Ваграм Багдасарян очолює фракцію Республіканської партії в парламенті Вірменії

    Якщо не буде обрано прем’єр-міністра вдруге це означає дострокові парламентські вибори

    Ваграм Багдасарян, який очолює фракцію Республіканської партії в парламенті Вірменії, заявив в четвер про те, що країна отримає нового прем’єра 8 травня. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Таку заяву Багдасарян зробив після переговорів із очільником опозиції Ніколом Пашиняном. Глава фракції Республіканської партії повідомив, що дана політсила підтримає будь-кого у рамках голосування 8 травня, якщо відповідний кандидат матиме підтримку щонайменше третини парламентарів. В тому числі мова йде і про Нікола Пашиняна. Сама Республіканська партія не збирається висувати власного кандидата в рамках голосування 8 травня. 

    До цього Республіканська партія відмовилася підтримати лідера вірменської опозиції в рамках голосування 1 травня. При цьому фактично порушивши зобов’язання, яке було дане минулого тижня, підтримати будь-якого кандидата. Зміну позиції правлячої політичної сили пов’язують із масовими протестами в середу, в рамках яких в тому числі блокувалися автомобільні дороги і залізниці, що призвело до паралічу в країні. Якщо парламент Вірменії не зможе 8 травня обрати нового прем’єр-міністра даний орган має бути розпущений і в країні повинні бути проведені дострокові вибори.

    Нагадаємо, у середу правляча Республіканська партія Вірменії погодиласяобрати на посаду прем’єр-міністра кандидата від опозиції.

    Раніше стало відомо, що парламентський «Блок Царукян» підтримає кандидатуру опозиційного депутата фракції «Елк», лідера протестних рухів у Вірменії Нікола Пашиняна.

    У Вірменії в результаті акцій протесту 2 травня було повністю заблоковано залізничне сполучення.

    Зранку 2 травня жителі села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту «Звартноц».

    Напередодні  лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції «Елк» Нікол Пашинян закликав прихильників з ранку середи оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

    У вівторок парламент Вірменії не зумів обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, що має в парламенті більшість.

    Пашинян буде знову висунутий фракцією «Елк» на пост прем'єр-міністра на наступному засіданні парламенту Вірменії, яке заплановане на 8 травня.

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