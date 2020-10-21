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    З 2021 року Вірменія тимчасово заборонила ввезення турецьких товарів

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    У Вірменії тимчасово заборонили ввезення товарів з Туреччини&nbsp; - З 2021 року Вірменія тимчасово заборонила ввезення турецьких товарів
    У Вірменії тимчасово заборонили ввезення товарів з Туреччини 

    Це пов'язано з підтримкою турками Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі

    Уряд Вірменії тимчасово заборонив імпорт товарів з Туреччини. Про це повідомляє сайт вірменського уряду.

    Обмеження будуть діяти до 31 грудня 2020 року. Зазначається, що заборона введена в цілях безпеки і припинення фінансування турецького бюджету вірменами.

    «Забороною на імпорт товарів турецького походження припиняється фінансування турецької державної скарбниці з вірменських джерел, і в той же час припиняється можливість проникнення можливих загроз у Вірменію через імпорт товарів кінцевого споживання з вороже налаштованої країни», – сказано в заяві.

    Нагадаємо, що Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху.

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