З 2021 року Вірменія тимчасово заборонила ввезення турецьких товарів



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У Вірменії тимчасово заборонили ввезення товарів з Туреччини

Це пов'язано з підтримкою турками Азербайджану у війні в Нагірному Карабасі

Уряд Вірменії тимчасово заборонив імпорт товарів з Туреччини. Про це повідомляє сайт вірменського уряду.

Обмеження будуть діяти до 31 грудня 2020 року. Зазначається, що заборона введена в цілях безпеки і припинення фінансування турецького бюджету вірменами.

«Забороною на імпорт товарів турецького походження припиняється фінансування турецької державної скарбниці з вірменських джерел, і в той же час припиняється можливість проникнення можливих загроз у Вірменію через імпорт товарів кінцевого споживання з вороже налаштованої країни», – сказано в заяві.

Нагадаємо, що Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху.