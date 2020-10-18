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    У світі

    Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху

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    Армен Саркісян&nbsp;назвав умову визнання Нагірного Карабаху - Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху
    Армен Саркісян назвав умову визнання Нагірного Карабаху

    Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови

    Єреван не визнає незалежності Нагірного Карабаху лише тому, що Вірменія хоче вирішити конфлікт з Азербайджаном мирним шляхом. 

    Про це в інтерв'ю російському виданню «Коммерсантъ» заявив президент Вірменії Армен Саркісян.

    Він заявив, що Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови

    За словами вірменського президента, якщо Азербайджан відмовиться від врегулювання конфлікту шляхом переговорів, то Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху.

    «Тобто невизнання Вірменією незалежності пов'язано тільки з тим, що вірменська сторона хоче розв'язати питання шляхом мирних переговорів», – наголосив він.

    Як повідомлялося, Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені.

    Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

    Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

    Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

    Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

    До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

    Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

    незалежність Азербайджан Вірменія Єреван
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