Президент Вірменії назвав умову визнання Нагірного Карабаху



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Армен Саркісян назвав умову визнання Нагірного Карабаху

Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови

Єреван не визнає незалежності Нагірного Карабаху лише тому, що Вірменія хоче вирішити конфлікт з Азербайджаном мирним шляхом.

Про це в інтерв'ю російському виданню «Коммерсантъ» заявив президент Вірменії Армен Саркісян.

Він заявив, що Вірменія готова визнати незалежність Нагірно-Карабаської республіки за однієї умови

За словами вірменського президента, якщо Азербайджан відмовиться від врегулювання конфлікту шляхом переговорів, то Вірменія визнає незалежність Нагірного Карабаху.

«Тобто невизнання Вірменією незалежності пов'язано тільки з тим, що вірменська сторона хоче розв'язати питання шляхом мирних переговорів», – наголосив він.

Як повідомлялося, Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі школи, є поранені.

Раніше держсекретар США закликав Баку та Єреван припинити вогонь.

Як відомо, прем'єр Вірменії визнав, що перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Нагадаємо, 10 жовтня, Азербайджан оголосив про повне припинення вогню в Карабасі. У Міноборони Азербайджану заявили, що придушили всі вогневі позиції.

Як повідомлялося, Азербайджан і Вірменія взаємно звинуватили один одного в чергових обстрілах.

До слова, Азербайджан заявив про обстріли, попри перемир’я.

Згодом канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала Баку і Єреван до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.