Вночі невідомі «замінували» посольство Азербайджану в Києві (фото, відео)



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До посольства на Глибочицькій прибули поліцейські, медики, рятувальники, кінологи та вибухотехніки Фото: Магнолія-ТВ

В результаті перевірки правоохоронці не виявили вибухонебезпечних предметів

У ніч на 23 жовтня надійшло повідомлення про замінування посольства Азербайджану у Києві. Як з’ясувалося, зателефонували близько 01:20. Дзвінок був анонімний.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

На вулицю Глибочицьку прибули правоохоронці разом із представниками профільних служб, щоб перевірити інформацію щодо замінування будівлі посольства. Окрім поліцейських, на місце прибули медики, рятувальники, кінологи та вибухотехніки.

Кінологи зі службовими собаками опрацювали периметр будівлі. Як згодом розповіли поліцейські, виклик виявився хибним.

Тож наразі правоохоронці займуться пошуком псевдомінера.

Нагадаємо, згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років.