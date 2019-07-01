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    Паспорти подорожчали: за оформлення «біометрики» доведеться доплатити 125-224 грн

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    Паспорти подорожчали: за оформлення «біометрики» доведеться доплатити 125-224 грн

    Вартість оформлення зросла на 22-28%

    Вартість оформлення біометричних паспортів та паспортів у вигляді ID-картки підвищується з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби України.

    Згідно з постановою Кабміну, вартість оформлення закордонного паспорта за 20 днів зросте з 557,32 грн до 682 грн, а за сім днів - з 1034 грн до 810,32 грн.

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    Вартість ID-картки за 20 днів зросте з 279 грн до 345 грн, за 10 днів - з 366 грн до 471 грн.

    Крім того, подорожчають біометричні посвідчення для іноземців - на тимчасове та постійне проживання. 

    dmsu.gov.ua

    Зміниться також вартість оформлення низки інших документів, якими документують іноземців та осіб без громадянства в Україні. 

    Нагадаємо, ДМС почала оформлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон з 2015 року, а з 2016 року в Україні розпочато оформлення паспортів громадян України у формі картки з безконтактним електронним носієм.

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