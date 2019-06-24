Боголюбов стверджує, що звернувся в Міграційну службу за посвідкою на проживання, а не по громадянство документ



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Геннадій Боголюбов розповів, чому він звертався в ДМС

Бізнес-партнер Коломойського сказав, що сьогодні в нього британський паспорт

Олігарх і близький соратник Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов заперечує, що звертався в Міграційну службу, щоб відновити своє українське громадянство, від якого раніше відмовився.

«Повна брехня! Сьогодні я маю дозвіл на постійне проживання в Україні - саме по нього я звертався в Міграційну службу», - сказав Боголюбов, пише LB.ua.





«Навесні 2017 року тодішній президент Петро Порошенко подав у парламент проект закону про недопущення подвійного громадянства, заявивши, що той, хто хоче мати українське, повинен відмовитися від інших. Я тоді перебував у Лондоні і пішов у наше консульство, де дійсно написав відмову від українського громадянства, оскільки не хотів втрачати свої інші», - зазначив Боголюбов.

Відповідаючи на уточнювальне запитання про те, громадянином якої країни він є, Боголюбов сказав, що сьогодні в нього британський паспорт.

«Ситуація змінилася - новий президент сказав, що нас, українців, по всьому світу 65 мільйонів, і закликав повертатися, щоб разом змінювати країну. У відповідь на його заклик я приїхав. Але з огляду на, що маю британські документи, перебувати на території України безвиїзно я можу лише 90 днів. Тому я й пішов у Міграційну службу, щоб попросити дозвіл на постійне проживання - щоб почуватися спокійно і не рахувати дні», - додав він.

За словами Боголюбова, в Міграційній службі він зустрів журналіста «Файненшинал Таймс» Романа Олеарчика, «якого я знаю багато років і який буквально отетерів, як мене побачив. Мабуть, думав, що я прийшов когось там корумпувати».

Бізнесмен вважає, що саме після цієї зустрічі в ЗМІ з'явилася інформація про спроби відновити українське громадянство.

«Насправді я дійсно написав відмову від українського громадянства, але не 15 років тому, а навесні 2017 року. Влітку мене - згідно з моєю заявою - його позбавили. Сьогодні, звичайно, я шкодую про цей вчинок. Проте після звернення до Міграційної служби мені видали дозвіл на постійне проживання в Україні, я отримав його в п'ятницю», - резюмував Боголюбов, акцентувавши також, що наразі по відновлення українського громадянства не звертався, але не виключає, що зробить це в майбутньому.

У травні 2019 року державний «Приватбанк» почав судові розгляди проти Боголюбова і Коломойського в США.

Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в США звинувачують у заподіянні збитків банку і в легалізації на території США сотень мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, у змові, незаконному збагаченні. Крім того, Коломойському і Боголюбову закидають порушення спеціального федерального закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), що передбачає розширені і більш суворі покарання за дії, вчинені в рамках злочинної організації. RICO був написаний саме для того, щоб судити лідерів синдикатів і ОЗУ, які не беруть безпосередньої участі в махінаціях, а лише дають вказівки.