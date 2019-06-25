ПЦУ повинна платити Варфоломію $28 млн щомісяця - Філарет



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Почесний патріарх Філарет Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кожна парафія повинна перераховувати від $4 тис. до $20 тис., запевняє Філарет

Почесний патріарх Філарет повідомив, що кожна парафія Української православної церкви повинна платити внески Вселенському патріарху.

«Як журналісти розслідували, поки не будуть передані монастирі Вселенському патріарху ПЦУ повинна платити внески – з кожної парафії від $4 тис. до $20 тис. щомісячно. Поки не будуть передані ці монастирі», - розповів Філарет сьогодні на прес-конференції у своїй резиденції в Києві.

«28 мільйонів щомісяця», - уточнив він.

Причиною цього він назвав те, що деякі храми отримали статус ставропігій і, відповідно, повинні бути передані в підпорядкування Вселенському патріарху. «Мова йде про ставропігійні екзархати – Андріївська церква, Фроловський монастир, Корецький монастри, Манявський скит, Успенський храм у Львові, ще один монастир у Чернігівській області», - перерахував Філарет.

«Скажіть, яка це автокефалія? Це повне підпорядкування УПЦ Константинопольському патріарху. Тому ми не хочемо підпорядковуватись ні Константинополю, ні Москві», - пояснив він.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.