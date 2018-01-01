Патріарх Філарет святкує 89-річчя

Президент побажав главі УПЦ КП міцного здоров'я і Божого благословення

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх київський і всієї України-Руси Філарет 23 січня святкує день народження. Сьогодні Патріарху виповнюється 89 років.

З цієї нагоди президент України Петро Порошенко привітав предстоятеля Української православної церкви КП. Вітання глава держави оприлюднив у Twitter.

«Ваша Святосте! Прийміть мої вітання з нагоди 89-річчя! У дні тяжких випробувань для нашої держави, Ви вболіваєте за всю українську землю. Силою та вірою служите Богові і Україні, та молитесь за мир на рідній землі», - написав Порошенко.

Він побажав главі УПЦ КП міцного здоров'я і Божого благословення.

Філарет (в миру: Михайло Антонович Денисенко - народився 23 січня 1929, с. Благодатне, Амвросіївський район, Сталінського округа, Українська РСР, СРСР) — український православний церковний діяч, архієрей. Третій предстоятель Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП), Патріарх Київський і всієї Руси-України (з 1995)[1].

Народився у Благодатному, Донецька область, УРСР. Випускник Московської духовної семінарії Російської православної церкви. 1950року прийняв чернецтво. Єпископ Лузький (1962), Віденський і Австрійський (1962–1964), Дмитрівський (1964–1966); митрополит Київський і Галицький, екзарх України Російської православної церкви (1966–1990).

Після смерті московського патріарха Пимена в 1990 році став місцеблюстителем московського патріаршого престолу. Був одним із кандидатів на нового патріарха, але вибори програв. Ініціював створення Української православної церкви в складі Московського патріархату (УПЦ (МП)), став її першим митрополитом (1990–1992).

Внаслідок здобуття Україною незалежності 1991 року виступив поборником української церковної самостійності. 1992 року створив незалежну від Москви Українську православну церкву Київського патріархату, за що російські ієрархи відлучили його від Церкви й піддали анафемі (1997). Працював заступником київського патріарха (1992–1995).

Після смерті предстоятеля Володимира очолив Київський патріархат. Виступає за міжцерковний діалог в Україні з метою створення єдиної української помісної православної церкви.