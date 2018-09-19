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    Патріарх Філарет запевнив у США, що українська церква отримає Томос

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    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - Патріарх Філарет запевнив у США, що українська церква отримає Томос
    Фото: Главком
    Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

    За словами Філарета, «те, що залишиться від Московського патріархату, не буде називатися українською церквою»

    Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив тверду упевненість у тому, що Україна ближчим часом отримає Томос про автокефалію УПЦ, про що свідчать формальні процедури з боку Константинополя.

    Таке переконання він висловив виступаючи в посольстві України в США перед представниками української громади, повідомляє «Укрінформ».

    «Зараз ми очікуємо від Вселенського Патріарха Томос про автокефалію Української Православної Церкви», - зауважив Філарет.

    Він пояснив, що це означатиме створення єдиної УПЦ.

    «А те, що залишиться від Московського патріархату, матиме ті ж права, як і всі українські церкви, однак не буде називатися Українською церквою», - зазначив він. Патріарх також підкреслив, що автокефалія означатиме об'єднання всього суспільства і всього народу.

    На прохання уточнити, скільки часу можуть зайняти процедурні питання, він зауважив: «Сподіваємося, що отримаємо Томос вже найближчим часом, тому що почався вже незворотній процес. Томос буде, а коли – це вже вирішить Вселенський Патріарх і обставини».

    Він пояснив, що, за процедурою, надання Томосу відбувається по-різному.

    «Це може бути й дуже швидко, а може й трошки повільніше. Але це буде. Вселенський Патріарх уже направив екзархів – своїх послів – у Київ, які вже зустрічалися з церковним керівництвом, з президентом. Це свідчить про те, що сам процес уже пішов», - зауважив Філарет.

    Коли Томос буде наданий, буде проведений Собор і оголошено про створення єдиної Української Православної Церкви, підсумував Філарет.

    Пояснюючи мету візиту до США, Патріарх зауважив, що відвідує Америку щороку для зустрічі з парафіянами УПЦ. Крім того, паралельно відбуваються його зустрічі з представниками Конгресу, адміністрації США та експертного співтовариства.

    «Хочемо подякувати США за ту підтримку, яку вони надають Україні в боротьбі з російським агресором і сепаратистами на сході країни. Це і є мета мого візиту. Крім того – поінформувати, що відбувається в Україні», - зазначив Патріарх Філарет.

    Нагадаємо, цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

    Натомість соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату

    Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.

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