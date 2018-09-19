Патріарх Філарет запевнив у США, що українська церква отримає Томос



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Фото: Главком Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

За словами Філарета, «те, що залишиться від Московського патріархату, не буде називатися українською церквою»

Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив тверду упевненість у тому, що Україна ближчим часом отримає Томос про автокефалію УПЦ, про що свідчать формальні процедури з боку Константинополя.

Таке переконання він висловив виступаючи в посольстві України в США перед представниками української громади, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз ми очікуємо від Вселенського Патріарха Томос про автокефалію Української Православної Церкви», - зауважив Філарет.

Він пояснив, що це означатиме створення єдиної УПЦ.

«А те, що залишиться від Московського патріархату, матиме ті ж права, як і всі українські церкви, однак не буде називатися Українською церквою», - зазначив він. Патріарх також підкреслив, що автокефалія означатиме об'єднання всього суспільства і всього народу.

На прохання уточнити, скільки часу можуть зайняти процедурні питання, він зауважив: «Сподіваємося, що отримаємо Томос вже найближчим часом, тому що почався вже незворотній процес. Томос буде, а коли – це вже вирішить Вселенський Патріарх і обставини».

Він пояснив, що, за процедурою, надання Томосу відбувається по-різному.

«Це може бути й дуже швидко, а може й трошки повільніше. Але це буде. Вселенський Патріарх уже направив екзархів – своїх послів – у Київ, які вже зустрічалися з церковним керівництвом, з президентом. Це свідчить про те, що сам процес уже пішов», - зауважив Філарет.

Коли Томос буде наданий, буде проведений Собор і оголошено про створення єдиної Української Православної Церкви, підсумував Філарет.

Пояснюючи мету візиту до США, Патріарх зауважив, що відвідує Америку щороку для зустрічі з парафіянами УПЦ. Крім того, паралельно відбуваються його зустрічі з представниками Конгресу, адміністрації США та експертного співтовариства.

«Хочемо подякувати США за ту підтримку, яку вони надають Україні в боротьбі з російським агресором і сепаратистами на сході країни. Це і є мета мого візиту. Крім того – поінформувати, що відбувається в Україні», - зазначив Патріарх Філарет.

Нагадаємо, цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

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