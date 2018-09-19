Патріарх Філарет запевнив у США, що українська церква отримає Томос
-
Розсилка
За словами Філарета, «те, що залишиться від Московського патріархату, не буде називатися українською церквою»
Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет висловив тверду упевненість у тому, що Україна ближчим часом отримає Томос про автокефалію УПЦ, про що свідчать формальні процедури з боку Константинополя.
Таке переконання він висловив виступаючи в посольстві України в США перед представниками української громади, повідомляє «Укрінформ».
«Зараз ми очікуємо від Вселенського Патріарха Томос про автокефалію Української Православної Церкви», - зауважив Філарет.
Він пояснив, що це означатиме створення єдиної УПЦ.
«А те, що залишиться від Московського патріархату, матиме ті ж права, як і всі українські церкви, однак не буде називатися Українською церквою», - зазначив він. Патріарх також підкреслив, що автокефалія означатиме об'єднання всього суспільства і всього народу.
На прохання уточнити, скільки часу можуть зайняти процедурні питання, він зауважив: «Сподіваємося, що отримаємо Томос вже найближчим часом, тому що почався вже незворотній процес. Томос буде, а коли – це вже вирішить Вселенський Патріарх і обставини».
Він пояснив, що, за процедурою, надання Томосу відбувається по-різному.
«Це може бути й дуже швидко, а може й трошки повільніше. Але це буде. Вселенський Патріарх уже направив екзархів – своїх послів – у Київ, які вже зустрічалися з церковним керівництвом, з президентом. Це свідчить про те, що сам процес уже пішов», - зауважив Філарет.
Коли Томос буде наданий, буде проведений Собор і оголошено про створення єдиної Української Православної Церкви, підсумував Філарет.
Пояснюючи мету візиту до США, Патріарх зауважив, що відвідує Америку щороку для зустрічі з парафіянами УПЦ. Крім того, паралельно відбуваються його зустрічі з представниками Конгресу, адміністрації США та експертного співтовариства.
«Хочемо подякувати США за ту підтримку, яку вони надають Україні в боротьбі з російським агресором і сепаратистами на сході країни. Це і є мета мого візиту. Крім того – поінформувати, що відбувається в Україні», - зазначив Патріарх Філарет.
Нагадаємо, цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.
Натомість соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату
Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.