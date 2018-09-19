Соратник Новинського почав чорну кампанію проти екзархів Вселенського патріархату



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Екс-нардеп Кирило Куликов

Кирило Куликов назвав екзарха Даниїла «діючим офіцером збройних сил США і геєм»

Колишній народний депутат та соратник нардепа від Опоблоку Вадима Новинського Кирило Куликов запустив чорну кампанію проти екзарха Вселенського патріархату Даниїла.

«Екзарх, архієпископ Даниїл (Зелінський), присланий в Україну Константинополем, навчався в Католицькому університеті, є діючим офіцером ЗС США і геєм», - написав на своїй сторінці у Facebook Куликов.

Також екс-нардеп іронічно додав, що «поза всякими сумнівами: саме ця людина зможе подолати розкол у православ'ї і об'єднає українців».

Як відомо, Куликов неодноразово брав участь у акціях та церковних заходах разом з колишнім громадянином РФ Вадимом Новинським, якого називають куратором УПЦ Московського патріархату. Також нардеп від Опозиційного блоку веде активну кампанію проти надання Україні автокефалії.

Нагадаємо, цього тижня екзархи Варфоломія заявили, що готові до діалогу з Московською церквою в Україні.

Як відомо, 17 вересня президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла.