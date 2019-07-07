Папа Римський розказав, що думає про Українську греко-католицьку церкву



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Папа Римський Франциск

Франциск високо оцінив історію УГКЦ

Папа Римський високо оцінив діяльність Української греко-католицької церкви. Це відбулось під час зустрічі Франциска з верховним архієпископом Української греко-католицької церкви, митрополитами, членами Постійного синоду та головами компетентних дикастерій Римської Курії, повідомляє Vatican news.

«Такою ініціативою Святіший Отець прагнув висловити свою близькість до Східної католицької Церкви свого права (sui iuris). Разом із своїми співпрацівниками Папа Франциск високо оцінив історію цієї церкви, її духовну, літургійну, богословську та канонічну традицію, її вірність сопричастю із Святішим Отцем, утверджену і запечатану кров’ю мучеників», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналіз запропонованих тем відбувся в дусі взаємного слухання і супроводжувався молитвою, шукаючи необхідні умови для того, щоб забезпечити розвиток та розквіт цієї Церкви у сучасному світі.

Особливу увагу було присвячено душпастирській праці, євангелізаціному служінню, екуменізму, особливому покликанню Української греко-католицької церкви в контексті сучасних соціально-політичних викликів, особливо в умовах війни та гуманітарної кризи в Україні, а також її служіння в різних країнах світу.

Було висловлено побажання, щоб методологія такого взаємообміну продовжувалася в майбутньому з метою створення необхідних умов для гармонійного розвитку Українського греко-католицької Церкви, а також інших Східних католицьких церков в їхній ідентичності та місії.

Нагадаємо, раніше Папа Франциск розповів, що молитов та обрядів його навчив єпископ з України.