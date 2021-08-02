Патріоти не дозволять владі Зеленського переслідувати захисників – нардеп

Апеляційний суд має розглянути апеляцію захисту на запобіжний захід Шандрі

Влада Зеленського має усвідомлювати, що за політичне переслідування тих, хто захищав державу потрібно буде нести відповідальність. Про це сказав народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ростислав Павленко під час акції під судом на підтримку директора «Кузні на Рибальському» Валерія Шандри.

«Ми будемо робити все, щоб виправити це кривосуддя, ми будемо робити все, щоб справедливість було відновлено. Для цього треба, щоб і Зеленський, і судді, і прокурори, і всі решта знали, що всі бачать їх викрутаси і до чого вони призведуть», – сказав Павленко.

«Ми застерігаємо, щоб сьогодні не було «трюків». Ми з народними депутатами будемо на засіданні для того, щоб засвідчити, що б там все було, принаймні, відповідно до закону, будемо інформувати, що відбувається, але головне, щоб і судді, і прокурори, і найголовніше Зеленський і його компанія пам’ятали і знали, що є контроль і є небайдужі люди, які не дадуть їм спуску», – зазначив депутат.

«А про те, що відбувалося 29 числа, захист буде подавати до Європейського суду з прав людини, тому що там є абсолютно чіткий склад тортур, знущань, бо ставити такий обсяг застави, який виставлено і генералам, і виробничнику Шандрі, він не має ніякого стосунку ні до правосуддя, ні до здорового глузду, тому що тримати штучно людей за ґратами – це є тортури і всім , хто був причетний до цих неправомірних рішень, ще доведеться відповідати. Тому боротьба попереду», – наголосив Павленко.

«Ми якраз тут для того, щоб засвідчити, що все відбулося відповідно до закону, щоб прокурори не шукали ніяких відмовок і відмазок для того, щоб не з’явитися в суд, для того, щоб у суддів були підстави не розглядати цю справу сьогодні. Я можу десь зрозуміти поведінку прокурорів, хоча вона не має нічого спільного з нормальною мораллю, ні з юридичною позицією, але тим, як було підготовлено справу, тим, як було обґрунтовано обвинувачення, зрозуміло, що неупереджений суд розніс би це в кілька хвилин і закінчилося б це звільненням цих людей», – вважає депутат.

«Дуже сподіваюся, що цього разу почули людей, які стоять зараз під судом, для того, щоб вже не грати в ігри, а все-таки з’явитися в суд і розглянути по суті запобіжний захід, тому що винесення застави в понад 400 млн грн – це є за визначенням європейських міжнародних інституцій тортурами, тому що неможливо виносити безальтернативний арешт, а така сума це очевидно безальтернативний арешт», – зауважив Павленко.

«Процесуальний кодекс чітко каже, що суд мав би керуватися обставинами справи, не обсягом так званої шкоди, тому що вона ще не доведена, а обставинами справи і майновим станом обвинувачуваних. Жодним чином ні обставини справи, ні тим більше майновий стан обвинувачених не підводять до таких астрономічних сум, тому, якщо в Апеляційному суді справді буде здійснено правосуддя, ці всі позиції мали б бути переглянуті і люди мали б опинитися на волі», – додав депутат.

Державне бюро розслідувань підозрює генерала Ігоря Павловського, а також двох ексначальників департаменту Міноборони та голову правління підприємства «Кузня на Рибальському» Валерія Шандру нібито в змові та організації постачання армії у 2016–2018 роках військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. Слідство вважає, що посадовці завдали державі збитків на 475 млн грн.

Нагадаємо, суд заарештував генерала Павловського з правом застави в майже 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід Павловському політичним рішенням. Адвокати вже готують апеляцію і скаргу в ЄСПЛ.

Напередодні рішення суду лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав суд ганьбою для нинішнього президента України Володимира Зеленського.

Народні депутати з фракції «Європейська солідарність», а також учасники війни проти російської агресії заявили про готовність взяти на поруки генерал-лейтенанта Ігоря Павловського.



