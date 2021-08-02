Війна НАБУ і СБУ за Чауса. Чому мовчать українські судді?

Суддівську вертикаль міцно тримає Україну в лещатах минулого життя і не хоче змінюватися

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В этой публичной и безобразной войне между СБУ и НАБУ за «тушку» бывшего райсудьи Чауса почему-то не слышно тревожного голоса судейской общественности Украины. Это опасно и подозрительно.

Либо наши судьи не понимают, что то, что творится вокруг Чауса окончательно дискредитирует судейский корпус, как глубоко коррумпированную социально-политическую группу. Либо они уверены, что никакая власть не посмеет их тронуть и заставит работать на Законы Украины, а не на свои клановые интересы самосохранения и групповое обогащение. А «казус Чауса» так и останется досадным сбоем в судебной системе, неприятным случаем,- мол «в семье не без урода».

Между тем два символических «страдальца» – глава Конституционного суда Тупицкий и судья райсуда Киева Чаус являются отличным примерами верха и низа судейской иерархии, мощной судейской машины, которая живет по своим групповым законам, а не интересами страны.

Эти два судейских персонажа представляют очень опасную судейскую вертикаль, которая прочно держит Украину в тисках прошлой жизни и не хочет изменяться.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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