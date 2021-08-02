  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віктор Небоженко
рус
    Думки вголос

    Війна НАБУ і СБУ за Чауса. Чому мовчать українські судді?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Микола Чаус знайшовся 30 липня у селі на Вінниччині - Війна НАБУ і СБУ за Чауса. Чому мовчать українські судді?
    Микола Чаус знайшовся 30 липня у селі на Вінниччині
    Фото з відкритих джерел

    Суддівську вертикаль міцно тримає Україну в лещатах минулого життя і не хоче змінюватися

    Мовою оригіналу

    В этой публичной и безобразной войне между СБУ и НАБУ за «тушку» бывшего райсудьи Чауса почему-то не слышно тревожного голоса судейской общественности Украины. Это опасно и подозрительно.

    Либо наши судьи не понимают, что то, что творится вокруг Чауса окончательно дискредитирует судейский корпус, как глубоко коррумпированную социально-политическую группу. Либо они уверены, что никакая власть не посмеет их тронуть и заставит работать на Законы Украины, а не на свои клановые интересы самосохранения и групповое обогащение. А «казус Чауса» так и останется досадным сбоем в судебной системе, неприятным случаем,- мол «в семье не без урода».

    Между тем два символических «страдальца» – глава Конституционного суда Тупицкий и судья райсуда Киева Чаус являются отличным примерами верха и низа судейской иерархии, мощной судейской машины, которая живет по своим групповым законам, а не интересами страны.

    Эти два судейских персонажа представляют очень опасную судейскую вертикаль, которая прочно держит Украину в тисках прошлой жизни и не хочет изменяться.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: СБУ суд НАБУ суддя Микола Чаус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Каспрук
    Віктор Каспрук

    політолог

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Олександр Палій
    Олександр Палій

    Політолог

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Війна НАБУ і СБУ за Чауса. Чому мовчать українські судді?